رئيس وزراء العراق يقول إنه سيطلب من البرلمان غدا الموافقة على تعديل وزاري

وأضاف عبد المهدي أنه سيقدم التشكيل الوزاري الجديد إلى البرلمان الأسبوع المقبل للموافقة عليه؛ بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وهذا الإجراء هو الأحدث ضمن محاولات تهدئة المحتجين الذين طالبوا على مدى أسبوع من الاحتجاجات الدامية برحيل الحكومة والنخبة السياسية التي يرونها فاسدة.

© REUTERS / THAIER AL-SUDANI

ودعا رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، اليوم، إلى تعديل وزاري واسع وجوهري.

وقال رئيس العراق، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "هناك ضرورة إلى إجراء تعديل وزاري جوهري لتحسين أداء الحكومة".

وتابع "ينبغي أن يحقق التعديل الوزاري طفرة نوعية في عمل الحكومة، لتوفير الخدمات وتشغيل العاطلين وتحقيق العدالة الاجتماعية".

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وأكد الرئيس العراقي أن العراقيين عازمون على المضي قدما في مشروع بناء الدولة، مضيفا أنه "من واجبنا إجراء إصلاحات ضرورية تؤمن لهم الحياة الحرة الكريمة".

وأضاف الرئيس العراقي "التظاهر حق مكفول لكل مواطن شريطة أن يكون سلميا، وبدون إراقة دماء المواطنين والقوات الأمنية، أو التجاوز على الممتلكات العامة".

وأوضح أن رئاسة الجمهورية ستدعم تعويض المتضررين، والعمل على محاسبة المجرمين والخارجين عن القانون، ممن أطلقوا الرصاص على المتظاهرين.

ويشهد العراق منذ الثلاثاء الماضي الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تظاهرات حاشدة في العاصمة بغداد وأكثر من 10 محافظات أخرى للمطالبة برحيل حكومة عادل عبد المهدي والتي أكملت عامها الأول دون أن يشعر المواطن بأي تحسن كما يقول النشطاء.

وقتل 110 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 6000 في العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية خلال احتجاجات وحملة أمنية عنيفة.