السعودية تدين "العدوان" التركي في سوريا









اسماء السيد - الرياض: أدانت السعودية مساء الأربعاء ما اعتبرته "عدوانا" تركيا على مناطق الأكراد في شمال شرق سوريا، محذّرة من أن الهجوم يهدّد أمن المنطقة ويقوّض جهود محاربة تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الحكومية إنّ المملكة تدين "العدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا".

واعتبر ان الهجوم يمثّل "تهديدًا للأمن والسلم الإقليمي" ويقوض "الجهود الدولية في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي في تلك المواقع".