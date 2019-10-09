دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع رصد بعض الشكاوى من مستخدمي iPhone 11 تشير إلى ظهور خدوش في الشاشة ظهر على التقنية بلا حدود.

سجل بعض مستخدمي هاتف iPhone 11 شكاوى لدى شركة ابل نتيحة لظهور خدوش عرضية في شاشة الهاتف، دون سبب واضح لتعرض الشاشة للخدش.

قدمت شركة ابل هواتف iPhone 11 بأعلى جودة في التصميم والحماية، حيث أكدت الشركة على أن هواتفiPhone 11 تأتي بزجاج مميز بأعلى مرونة وتدعمه تقنية ثنائية الأيونات من شركة Corning، إلا أن تأكيد ابل لم يمنع بعض الهواتف من التعرض للخدش في الشاشة بشكل عرضي لدى بعض المستخدمين.

ولقد إتفقت العديد من الشكاوى التي سجلت لدى ابل على أن الخدوش التي تظهر في شاشة هاتف iPhone 11 لا تأتي نتيجة لسبب واضح، حيث أشار أحد المستخدمين إلى أن شاشة الهاتف قد تتعرض للخدش دون أن تتلامس مع أسطح صلبة أو حادة، وهي مشكلة لم تظهر في الإصدارات السابقة لهواتف الأيفون.

كما أشار مستخدم أخر إلى أن الخدش الذي ظهر في هاتف iPhone 11 الخاص به ظهر بشكل مفاجيء دون أن يتعرض الهاتف للسقوط أو لأي حادث من نوع أخر، كما أشار إلى أن تصدع الشاشة إنتشر على هيئة شبكة، أيضاً أضاف أن مثل هذا التصدع يشير إلى عيوب في عملية التصنيع.

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ولقد سجلت بعض التساؤلات حول سبب ظهور هذه الخدوش بعد شراء الهواتف بفترة قصيرة قد لا تتخطى يوم واحد، وهو ما يتطلب حماية الشاشة مباشرة فور الشراء بطبقة حماية من واقي الشاشة.

يذكر أن شركة ابل قد قامت بتجهيز هواتف الأيفون منذ بضعة سنوات بتصميم مقاوم للخدش تماماً بفضل تقنية متطورة من GT، حيث كان من المتوقع أن تدعم GT هواتف الأيفون المستقبلية بزجاج sapphire مقاوم للخدش، لذا فإن ظهور مثل هذه المشكلة في أحدث هواتف الأيفون يثير التساؤلات حول تراجع ابل في معايير جودة وكفاءة تصميم هواتف الأيفون.

المصدر

هذا الموضوع رصد بعض الشكاوى من مستخدمي iPhone 11 تشير إلى ظهور خدوش في الشاشة ظهر على التقنية بلا حدود.