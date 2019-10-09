شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هؤلاء من يقاتلهم جيش أردوغان "المحمدى" فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب العدوان التركى على الأراضى السورية، فى نزوح آلاف الأسر هرباً نيران الحرب، التى لا يراعى فيها الجيش التركى التفريق بين المدنى والعسكرى، حيث انتشرت الصور التى تظهر مآسى الأسر السورية على يد "الجيش المحمدى"، كما وصفه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.



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ذعر وخوف شديدين أصاب النساء والأطفال السوريين الذين تركوا منازلهم وممتلكاتهم وفروا من القصف العشوائى على منازلهم، فأنتشرت صور الأمهات اللاتى يحملن أطفالهن، ويهرعن فى الشوارع بحثاً عن وسيلة نقل ليغادروا البلدان اللاتى تربينا فيها.



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وعلى متن الشاحنات والعربات المكشوفة اكتظ عشرات السوريين وهم يحملون امتعتهم التى استطاعوا أن يجمعوها عقب القصف التركى، من أجل الابتعاد عن مناطق الصراع.



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كافة المشاهدة المحزنة التى تتناقلها وسائل الإعلام العالمية تكشف مدى خداع الرئيس التركى للعالم، وكيف أنه أطلق على جيشه الذى يعمل على احتلال الأراضى العربية الآن "الجيش المحمدى"، ليطفى عليه صبغة دينية تذكر المسلمين بأخلاق الفاتحين الأوائل من الصحابة والتابعين، ولكن الحقيقة مختلفة وعلى العكس تماماً.



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وأدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركي على الأراضى السورية، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.

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ودعت مصر المجتمع الدولى ممثلاً فى مجلس الأمن للتصدى لهذا التطور البالغ الخطورة والذى يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.



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