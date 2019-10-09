أمير قطر يبحث مع أردوغان تطورات الأحداث في سوريا

الدوحة/ أحمد يوسف/ الخليج 365



بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، آخر التطورات الإقليمية والدولية لاسيما مستجدات الأحداث في سوريا.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أمير قطر مع الرئيس أردوغان، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).



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وأضافت الوكالة أنه جرى خلال الاتصال "استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها".



وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.



وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.