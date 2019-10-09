سوريا.. انطلاق العملية البرية شرق الفرات في إطار "نبع السلام"

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، انطلاق العملية البرية لعملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات في سوريا.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة، الأربعاء، عبر حسابها في موقع "تويتر".

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وقالت الوزارة "بدأت قواتنا المسلحة التركية والجيش الوطني السوري، عملية برية شرق الفرات في إطار عملية نبع السلام".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.



وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

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