مسؤول قطري: مستعدون لتسخير علاقاتنا لدعم السودان

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

أعرب مسؤول قطري الأربعاء، عن دعم بلاده ومساندتها للسودان حكومة وشعباً وتسخير علاقاتها الإقليمية والدولية من أجل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في السودان.

جاء ذلك لدى لقاء عضو مجلس السيادة الانتقالي، محمد حمدان دقلو، بمبعوث وزير خارجية قطر مطلق القحطاني بالقصر الرئاسي بالخرطوم، وفق بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة اطلعت عليه الخليج 365.

وأوضح القحطاني حسب البيان، أن اللقاء كان إيجابيا ومثمرا وتطرق لكثير من القضايا المتعلقة بالسلام والاستقرار في السودان.

وقال إن السودان يواجه تحديات كبيرة أهمها وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار.

وأضاف أن قطر على استعداد لتقديم كل ما فى وسعها من خلال علاقاتها وشراكاتها الدولية لدعم السودان من أجل تحقيق الاستقرار والسلام والأمن.

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وأشار أن السودان يحتاج إلى معالجة أسباب الصراع وملفات النازحين واللاجئين واعادة تأهيل ودمج المقاتلين.

وأكد المبعوث القطري استعداد بلاده لدعم جهود الحكومة السودانية في معالجة قضية الديون ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ولم يشر البيان إلى وقت وصول المبعوث القطري أو مدة زيارته للسودان.

ورعت قطر اتفاقية للسلام، في 14 يوليو/ تموز 2011، رفضته حركات التمرد الرئيسية في إقليم دارفور المضطرب، بينما وقعت عليه الحكومة وحركة "التحرير والعدالة".

يشار أن قطر تستثمر ما قيمته 1.5 مليار دولار في السودان عبر 40 مشروعًا زراعيًا وسياحيًا وعقاريًا، وفقًا لبيانات سودانية رسمية.

وأوفت قطر بتعهداتها البالغة 177.4 مليون دولار لمؤتمر المانحين الذي عقد في الدوحة عام 2013، وقضى بجمع مبلغ 4.5 مليار دولار لإعمار إقليم دارفور، غربي السودان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.