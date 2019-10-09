فلسطين تبحث مع مصر تسهيل إدخال مواد البناء لغزة

القاهرة/ الخليج 365

بحثت فلسطين الأربعاء، مع مصر، تسهيل إدخال مواد البناء لقطاع غزة في ظل وضع وصفه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بأنه يواجه "معاناة غير مسبوقة".

جاء ذلك ضمن مباحثات أجراها الوفد الفلسطيني الوزاري الأكبر في تاريخ العلاقات المصرية الفلسطينية في القاهرة، برئاسة اشتية.

ووفق بيان للسفارة الفلسطينية بالقاهرة، بحث وزير الإسكان الفلسطيني محمد زيارة، مع نظيره المصري عاصم جزار، التعاون المشترك في قطاعات الإسكان والطرق وإعادة إعمار غزة ومحطات تحلية المياه.

وبحث "زيارة" مع "جزار"، التعاون في مجال الإسكان الميسر والاستفادة من التجربة المصرية في تنفيذ مشاريع إسكانية للأسر محدودة الدخل، وإنشاء مدن وتجمعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتطرق اللقاء إلى "قضية تسهيل إدخال مواد البناء لقطاع غزة، وتسهيل تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار"، دون تفاصيل عن إتمام اتفاقيات من عدمه.

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وتفرض إسرائيل منذ نحو 13 عاما حصارا مشددا على غزة، ما أدى إلى زيادة كبيرة في نسب الفقر والبطالة في القطاع المكتظ بالسكان.

والإثنين، وصل "اشتية" على رأس وفد وزاري لمصر، مؤكدا في لقاء مع أبناء الجالية أن غزة تواجه "معاناة غير مسبوقة".



والأحد، قال سفير دولة فلسطين بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدولة العربية، دياب اللوح، في بيان، إن الوفد الوزاري يعدّ الأكبر في تاريخ العلاقات بين البلدين.



وأوضح أن الوفد رفيع المستوى يضم 12 حقيبة وزارية، ما يدل على حرص "اشتية" على مدّ جسور التعاون السياسي والتنفيذي بين البلدين، والنهوض بتلك الجسور إلى أعلى مستويات التنسيق.



وفي يوليو/ تموز الماضي، زار اشتية على رأس وفدين، الأردن والعراق، وجرى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات

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