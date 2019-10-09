الخرطوم تدعو واشنطن لمساعدتها بملف اللاجئين

عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

دعا وزير الداخلية السوداني، الطريفي إدريس دفع الله، الأربعاء، إلى تقديم المساعدات التنموية لبلاده ودعم المجتمعات المستضيفة للاجئين.

جاء ذلك لدى لقاء الوزير السوداني، بمساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشئون السكان واللاجئين والهجرة، كارول أوكونيل، على هامش اجتماعات اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في دورتها الـ7 بجنيف، حسب وكالة الأنباء السودانية.

وأوضحت الوكالة، أن دفع الله دعا إلى تقديم المساعدات التنموية لبلاده وتأهيل مناطق العودة الطوعية ودعم المجتمعات المحلية المستضيفة للاجئين والتركيز على دعم وبناء القدرات الوطنية لإدارة برامج اللاجئين والهجرة والنازحين.

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ووعدت المسؤولة الأمريكية، حسب الوكالة، بالمساهمة في بناء القدرات وتوفير المساعدات الفنية سواء في التشريع أو التخطيط إلى جانب استمرار التمويل المباشر عن طريق منظمات الأمم المتحدة.

وأبدت الموافقة على إمكانية الانتقال من الإغاثة إلى تنمية اللاجئين، حسب ذات المصدر.

وتقدر الحكومة السودانية عدد اللاجئين بالبلاد بما يتجاوز 2 مليون لاجىء من دول الجوار الإفريقي، بما فيهم لاجئي جنوب السودان البالغ عددهم مليونًا و300 ألف،، لكن الأمم المتحدة تقدرهم بحوالي 762 ألف لاجىء حتى منتصف أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

كما يستضيف لاجئين من دول سوريا واليمن، ولايوجد إحصاء رسمي للاجئين السورين، لكن تقديرات غير رسمية تشير أن عددهم تجاوز 200 ألف لاجىء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.