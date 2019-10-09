مسؤول فلسطيني يحذر من محاولات إسرائيل جر المنطقة لـ"حرب دينية"

أيسر العيس/ الخليج 365

حذرت مسؤول بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، الأربعاء، من محاولات إسرائيل جر المنطقة إلى "حرب دينية لا تحمد عقباها"، عبر استمرار الاقتحامات للمسجد الأقصى.

جاء ذلك في تصريح أدلى به وكيل الوزارة حسام أبو الرب، للأناضول، بعد ساعات من اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية شرطية إسرائيلية.

وقال أبو الرب "الاعتداءات المتكررة من أعضاء الكنيست الإسرائيلي والمستوطنين واقتحاماتهم لساحات الأقصى، محاولة لجر المنطقة إلى حرب دينية، لا تحمد عقباها".

وأضاف "هذه السياسات لن تثنينا عن الدفاع عن الأقصى، والتمسك بحقنا فيه، وبالقدس عاصمة دولة فلسطين".

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ودعا أبو الرب إلى تحرك عربي وإسلامي "يتجاوز بيانات الشجب والإدانة، في سبيل ردع الاحتلال الإسرائيلي".

واقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الأربعاء، المسجد الأقصى في القدس الشرقية، بحراسة شرطية إسرائيلية، بمناسبة عيد الغفران اليهودي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح مقتضب مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الخليج 365 إن "185 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم بحراسة الشرطة الإسرائيلية".

ودعت جماعات يهودية متشددة إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بمناسبة عيد الغفران الذي ينتهي مساء الأربعاء.

وتسمح الشرطة الإسرائيلية منذ العام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد، وهو ما تعارضه دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة للأردن، والمسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، دون أي استجابة من قبل السلطات الإسرائيلية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.