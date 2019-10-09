بمشاركة قطر.. اجتماع عسكري بارز لـ"التعاون الخليجي" الخميس

مسقط/ الخليج 365-

أعلنت مسقط، مساء الأربعاء، استضافة اجتماع للجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان دول التعاون الخليج، الخميس، بمشاركة مسؤول عسكري قطري بارز.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، "تستضيف السلطنة غداً (الخميس) ممثلة في رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة اجتماع اللجنة العسكرية لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

ويتناول الاجتماع "عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز مسيرة التعاون القائم بين دول المجلس في مختلف المجالات العسكرية".

ووفق المصدر ذاته، وصل إلى البلاد الأربعاء، رؤساء أركان جيوش قطر والكويت والإمارات والبحرين، السعودية، كما وصل الفريق عيد بن عواض الشلوي، قائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون الخليجي.

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وكان في استقبال كل منهم لدى وصوله قاعدة السيب الجوية، الفريق أحمد النبهاني رئيس أركان الجيش العماني.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، انطلق اجتماع، لرؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي، في الكويت، وشهد أول مشاركة لقطر في اجتماع عسكري منذ اندلاع الأزمة الخليجية، منتصف عام 2017.

ومنتصف عام 2017، بدأت الأزمة الخليجية، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة مرارًا.

وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية وخاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.

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