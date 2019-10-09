قطر تدعو البرهان وحمدوك لزيارتها‎

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

دعت قطر، الأربعاء، رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، لزيارة الدوحة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير شئون مجلس الوزراء السوداني عمر بشير مانيس بالمبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري، مطلق القحطاني، حسب بيان من إعلام مجلس الوزراء، اطلعت عليه الاناضول.

وأكد مانيس على متانة العلاقات بين الخرطوم والدوحة، مثمنا مواقف قطر الداعمة للسودان وجهودها في إحلال عملية السلام بدارفور.

من جانبه، أكد المبعوث القطري، مطلق القحطاني دعم بلاده لبرامج حكومة الفترة الانتقالية ووقوف قطر مع السودان لإزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقدم خلال اللقاء دعوة رسمية من القيادة القطرية لرئيسي مجلس السيادة ، عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء لزيارة قطر، حسب الوكالة الرسمية.

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ولم يذكر البيان موعد وصول المسؤول القطري ومدة زيارته.

وفي وقت سابق الأربعاء، أجرى المبعوث القطري لقاء مع عضو مجلس السيادة الانتقالي، محمد حمدان دقلو، بحثا فيه العلاقات الثنائية بين البلدين.



ورعت قطر اتفاقية للسلام، في 14 يوليو/ تموز 2011، رفضته حركات التمرد الرئيسية في دارفور، بينما وقعت عليه الحكومة وحركة "التحرير والعدالة".

يشار أن قطر تستثمر بما قيمته 1.5 مليار دولار في السودان عبر 40 مشروعًا زراعيًا وسياحيًا وعقاريًا، وفقًا لبيانات سودانية رسمية.

وأوفت قطر بتعهداتها البالغة 177.4 مليون دولار لمؤتمر المانحين الذي عقد في الدوحة عام 2013، وقضى بجمع مبلغ 4.5 مليار دولار لإعمار إقليم دارفور، غربي السودان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.