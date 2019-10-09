الرئيس الجزائري يستقبل تشاووش أوغلو

الجزائر/توفيق درول/الخليج 365

استقبل الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في العاصمة الجزائر.

وذكر مراسل الخليج 365، أن صالح استقبل تشاووش أوغلو الذي يجري زيارة رسمية إلى العاصمة الجزائر.

وأعرب تشاووش أوغلو عن شكره للرئيس الجزائري حيال استقباله، ونقل إليه تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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ووصل تشاووش أوغلو، الجزائر العاصمة، الثلاثاء، في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله والوفد المرافق، نظيره الجزائري صبري بوقدوم.

والأربعاء، التقى تشاووش أوغلو، مع رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي.

وعقب لقائه مع بدوي، قال تشاووش أوغلو في تغريدة على تويتر: "التقيت اليوم رئيس الوزراء الجزائري، لدينا روابط تاريخية وأخوية مع الجزائر".

وأوضح تشاووش أوغلو أن محادثاته مع البدوي كانت مثمرة وبناءة. مبينا أن الجزائر هي ثاني أكبر شريك تجاري لبلاده في القارة الإفريقية.

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