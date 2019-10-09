الجزائر/توفيق درول/الخليج 365
استقبل الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في العاصمة الجزائر.
وذكر مراسل الخليج 365، أن صالح استقبل تشاووش أوغلو الذي يجري زيارة رسمية إلى العاصمة الجزائر.
وأعرب تشاووش أوغلو عن شكره للرئيس الجزائري حيال استقباله، ونقل إليه تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ووصل تشاووش أوغلو، الجزائر العاصمة، الثلاثاء، في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله والوفد المرافق، نظيره الجزائري صبري بوقدوم.
والأربعاء، التقى تشاووش أوغلو، مع رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي.
وعقب لقائه مع بدوي، قال تشاووش أوغلو في تغريدة على تويتر: "التقيت اليوم رئيس الوزراء الجزائري، لدينا روابط تاريخية وأخوية مع الجزائر".
وأوضح تشاووش أوغلو أن محادثاته مع البدوي كانت مثمرة وبناءة. مبينا أن الجزائر هي ثاني أكبر شريك تجاري لبلاده في القارة الإفريقية.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الجزائري يستقبل تشاووش أوغلو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.