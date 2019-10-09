السودان.. إغلاق مطار الخرطوم 6 ساعات الخميس

الخليج 365
أعلنت شركة مطار الخرطوم الدولي، الأربعاء، إغلاق مدرج المطار لمدة 6 ساعات الخميس، بغرض "أعمال صيانة المدرج لتطبيق إجراءات التشغيل الآمن".
ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن مدير شركة مطار الخرطوم، عصام الدين أحمد، قوله " تقرر إغلاق مدرج مطار الخرطوم لمدة 6 ساعات غدا الخميس، اعتبارا من الساعة 8 صباحا وحتى 14 ظهرا بالتوقيت المحلي".
وأضاف أن الغرض من الإغلاق أعمال صيانة المدرج لتطبيق إجراءات التشغيل الآمن بمطار الخرطوم.
وأشار إلى أنه تم التنسيق الكامل لتسيير العمل بالصورة المطلوبة قبل وبعد الإغلاق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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