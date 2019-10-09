5 دول أوروبية تدعو مجلس الأمن لعقد اجتماع حول التطورات في سوريا

نيويورك / بتول يوروك / الخليج 365

تقدمت 5 دول أوروبية بطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، من أجل مناقشة التطورات الأخيرة في شمال شرقي سوريا.

وبحسب مصادر دبلوماسية، الأربعاء، تقدمت كل من بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا والمملكة المتحدة، بطلب لعقد جلسة لمجلس الأمن، الخميس، لمناقشة التطورات الأخيرة شمال شرقي سوريا.

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ومن المتوقع أن يعقد مجلس الأمن غدا الخميس جلسة مغلقة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.