تونس.. المرشح الرئاسي نبيل القروي يغادر محبسه

تونس / عادل الثابتي / الخليج 365

غادر المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي، مساء الأربعاء محبسه بالعاصمة، بعد شهر ونصف من إيقافه على خلفية قضايا فساد.

وتجمّع عشرات من أنصار القروي لاستقباله أمام باب السجن المدني بالمرناقية غربي العاصمة تونس، بحسب مراسل الخليج 365.

وفي وقت سابق، قال مصدر بالحملة الانتخابية للقروي، مرشح حزب "قلب تونس" الليبرالي، إن "محكمة التعقيب بالعاصمَة تونس قررت اليوم الأربعاء، الإفراج عن القروي"، دون تفاصيل إضافية.

ونقلت قناة نسمة الخاصة عن مصدر قانوني ( لم تذكر اسمه) إن محكمة التعقيب أقرت في فحوى قرارها بوجود "خطأ إجرائي شاب قرار إيداع القروي السجن".

وجرى إيقاف القروي، في 23 أغسطس/آب الماضي، على خلفية شكوى ضده تقدمت بها منظمة "أنا يقظ" المحلية (غير حكومية) تتهمه فيها بـ"الفساد"، وهو ما ينفيه على لسان محاميه.

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والقروي متأهل للجولة الثانية للانتخابات الرئاسية المقررة، الأحد، بحصوله على المركز الثاني بالدور الأول خلف المرشح الرئاسي المستقل قيس سعيد.

وقبل أسبوع، كشف موقع "lobbying al-monitor"المختص في كشف أنشطة جماعات الضغط بالولايات المتحدة أن القروي، أمضى عقدا بقيمة مليون دولار مع شركة علاقات عامة يديرها ضابط استخبارات إسرائيلي سابق، بهدف الحصول على دعم واشنطن وموسكو والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.‎

وقال الموقع إن "القروي" أبرم في 13 أغسطس/آب الماضي عقدا مع شركة "دينكنز أند مادسون (Dickens and Madson)"، ومقرها كندا، التي يديرها ضابط الاستخبارات الإسرائيلي السابق وتاجر السلاح آري بن ميناشي.

وردا على ذلك، نفى حزب "قلب تونس " بزعامة القروي صحة ما نشره الموقع الأمريكي، معتبرا في بيان أنها جزء من محاولات استهداف الحزب في السباق الرئاسي والتشريعي.

فيما طلبت النيابة العامة في تونس من الشرطة التحري بشأن صحة هذه الأنباء.



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