المغرب.. تعديل وزاري واسع بحكومة العثماني

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365

أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، الأربعاء، تعديلا وزاريا واسعا بحكومة سعد الدين العثماني، التي أصبحت تضم 23 وزيرا بالإضافة إلى رئيس الحكومة، بينهم 6 جدد و4 تركوا حقائبهم وتولوا أخرى غيرها، كما تم إلغاء 15 منصبا وزاريا.

وبحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية، "استقبل الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالعاصمة الرباط، رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها (تعديل)".



وأدى الوزراء الجدد، وبينهم 4 نساء، القسم أمام العاهل المغربي.

وتتشكل الحكومة الجديدة من خمسة أحزاب، بعدما غادرها حزب "التقدم والاشتراكية"، وهي: "العدالة والتنمية" (6 وزراء بالإضافة إلى رئيس الحكومة)، "التجمع الوطني للأحرار" (4 وزراء)، و"الحركة الشعبية" (وزيران)، و"الاتحاد الاشتراكي" (وزير واحد)، و"الاتحاد الدستوري" (وزير واحد)، بالإضافة إلى 9 وزراء تكنوقراط.

وفي تشكيلتها السابقة، ضمت الحكومة 39 وزيرا، بمن فيهم سعد الدين العثماني الذي يتولى المنصب منذ 17 مارس/ آذار 2017.

وفي الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن حزب "التقدم والاشتراكية" (المشارك في الائتلاف الحكومي) في بيان، قراره "عدم الاستمرار في الحكومة الحالية، بسبب استمرار الصراع بين مكونات الأغلبية الحكومية".

ونهاية يوليو/ تموز الماضي، أعلن الملك محمد السادس، خلال خطاب للشعب بمناسبة الذكرى العشرين لتوليه الحكم، أن الحكومة (بقيادة حزب العدالة والتنمية) مقبلة على تعديل في تشكيلتها، قبل الجمعة الثانية من أكتوبر/ تشرين الأول، تاريخ افتتاح السنة التشريعية في البرلمان.

وإضافة إلى العثماني، تضم التشكيلة الحكومية الجديدة كلا من:

ـ المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان (أضيفت له العلاقات مع البرلمان).

ـ عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية (استمر على رأس وزارته)

ـ ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج (استمر على رأس وزارته)

ـ محمد بنعبد القادر، وزير العدل (كان وزير الوظيفة العمومية)

ـ أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية (استمر على رأس وزارته)

ـ محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة (استمر على رأس وزارته)

- محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (استمر على رأس وزارته)

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ـ عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (استمر على رأس وزارته)

ـ سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (استمر على رأس وزارته)

ـ خالد آيت الطالب، وزير الصحة (جديد)

ـ مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي (استمر على رأس وزارته)

ـ عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء (استمر على رأس وزارته)

ـ نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة (جديد)

ـ نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي (جديد)

ـ عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة (استمر على رأس وزارته)

ـ محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني (جديد)

ـ الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق باسم الحكومة (جديد)

ـ جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة (كانت كاتبة الدولة مكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي)

ـ عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني (في نفس منصبه)

- نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية (استمر على رأس وزارته)

ـ محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج (استمر على رأس وزارته)

ـ نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج (كانت كاتبة الدولة مكلفة بالتنمية المستدامة)

ـ إدريس اعويشة، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي (جديد)الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.