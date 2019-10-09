وزير الدفاع السوداني: علاقتنا مع تركيا أزلية‎

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

أكد وزير الدفاع السوداني، جمال الدين عمر، الأربعاء، على "أزلية العلاقات التاريخية بين السودان وتركيا".

جاء ذلك خلال لقائه السفير التركي لدى الخرطوم، عرفان نذير أوغلو، في مقر وزارة الدفاع بالعاصمة السودانية، بحسب الوكالة السودانية الرسمية للأنباء.

وأشاد عمر بمواقف تركيا الثابتة تجاه السودان، وموقفها المساند للتغيير بعد ثورة ديسمبر/ كانون أول 2018، واحترامها لرغبة الشعب السوداني، ومشاركة وزير خارجيتها، مولود تشاويش أوغلو، في مراسم توقيع وثائق الفترة الانتقالية، في 17 أغسطس/ آب الماضي.

وأجبرت ثورة شعبية قيادة الجيش السوداني، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، على عزل عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وبعث وزير الدفاع السوداني بتحياته، عبر السفير التركي، إلى وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، مشيدًا بعلاقات التعاون العسكري بين البلدين.

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وأعرب عمر عن أمله أن تدعم تركيا وتساند عودة السودان إلى دوره الطبيعي في المسرحين الإقليمي والدولي.

بدوره، نقل السفير التركي إلى وزير الدفاع السوداني تحيات نظيره التركي.

وأعرب نذير أوغلو عن تمنياته بالنجاح الكامل للفترة الانتقالية، لتحقيق مطالب الشعب السوداني من الاستقرار وإقرار السلام وتجاوز التحديات الاقتصادية.

وبدأت في السودان، يوم 21 أغسطس/ آب الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.

وتشهد العلاقات بين تركيا والسودان تطورًا لافتًا منذ نحو عقدين، وتحديدًا منذ أن وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة في تركيا، عام 2002، حيث وضع خطة طموحة لتعزيز التواصل مع البلدان الإفريقية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.