شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يدين العدوان التركى على سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أدانت وزارة الخارجية اللبنانية، العملية العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة التركية شمالي سوريا، واعتبرتها عدوانا على دولة عربية شقيقة واحتلالا لأرض سوريا، على نحو من شأنه أن يعرض أهلها للقتل والتهجير والنزوح.

ودعت الخارجية اللبنانية – في بيان لها مساء اليوم – القيادة التركية إلى إعادة النظر بقرارها، ومطالبة إياها بالعمل مع الدول المعنية لإعادة الاستقرار في سوريا وتطبيق القرارات الدولية، مع التشديد على وحدة الشعب والأرض السورية.