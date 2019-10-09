شكرا لقرائتكم خبر عن قوات سوريا الديمقراطية: القصف التركى قتل 5 مدنيين وأصاب العشرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا إن القصف التركي للمنطقة الحدودية قتل خمسة مدنيين وأصاب عشرات آخرين اليوم الأربعاء. وأضافت القوات أن القصف أودى بحياة ثلاثة من مقاتليها أيضا.

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