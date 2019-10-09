شكرا لقرائتكم خبر عن سلطة الانتخابات بالجزائر: 136 مرشحا محتملا فى الانتخابات الرئاسية المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن على ذراع، مسؤول الإعلام بالسلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، اليوم الأربعاء، أن عدد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة بلغ 136 مرشحا محتملا.

وأكد ذراع، في تصريحات اليوم الأربعاء، أن السلطة تعمل بكل شفافية وأبوابها مفتوحة للجميع، كما أنها تستمع لجميع الشكاوى التي تصلها من المواطنين بشأن الانتخابات المقررة في 12 ديسمبر المقبل.

ودعا إلى إبلاغ السلطة بأي جهة ترفضت التوقيع على الاستمارات، مطالبا جميع المخول لهم سلطة التوقيع أن يلتزم بالقانون.

ومن المقرر أن يغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية يوم 25 أكتوبر الجاري، حيث يتعين على المرشح جمع 50 ألف توقيع من المواطنين لتأييد ترشحه للرئاسة.