ارامكو السعودية تنتقد غياب الحزم في الرد على الهجمات على منشآتها

انتقد المدير التنفيذي لشركة ارامكو السعودية امين الناصر الأربعاء غياب الحزم العالمي لوقف شن مزيد من الهجمات على المنشآت النفطية بعد شهر على الهجمات التي استهدفت منشآت هذه المؤسسة العملاقة.
وتسببت الهجمات على منشآت ارامكو في 14 أيلول/سبتمبر في انخفاض انتاج السعودية من الخام واحدثت اضطرابات في السوق وزادت من التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط الغني بالنفط.
وقال الناصر في مؤتمر قطاع النفط والمال في لندن "إن غياب الحزم الدولي لاتخاذ تحرك ملموس يمكن أن يشجع المهاجمين ما سيضع أمن الطاقة العالمي في خطر أكبر".
وتعرضّت أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم في بقيق وحقل خريص النفطي في شرق المملكة لهجوم غير مسبوق.
وتبنى المتمردون الحوثيون المسؤولية عن هذه الهجمات، لكن الولايات المتحدة رفضت ذلك واعتبرت الهجمات "عملا حربيا" شنّته إيران.
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