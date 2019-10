دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة شركة Essential تعمل على هاتف بتصميم مختلف وطويل جدًا أندي روبين

أعلنت شركة Essential التي أسسها مطور نظام أندرويد أندي روبين أنها تعمل على هاتف جديد يظهر وأنه يحمل تصميمًا فريدًا.

عندما أطلقت شركة Essential هاتفها PH-1 والذي يحمل البنية الأساسية لنظام تشغيل أندرويد بفضل وجود مطور النظام، أندي روبين ، صاحبه الكثير من الكلام لكن على العكس مع التفاعل الفعلي على أرض الواقع والذي لم يُظهر انجذاب المستخدمين نحوه لمختلف الأسباب بالرغم من تصميمه الجميل وكونه من أساس الهواتف التي حملت نتوء في أعلى الشاشة وقتها، لتكُف الشركة عن تطوير الهواتف لفترة قبل أن تعود مجددًا.

وعلى ما يبدو أن الشركة ترغب بالعودة بتصميم فريد كما فعلت مع هاتفها السابق، حيث نشرت صورًا لهاتف طويل جدًا.

وأطلقت الشركة على مشروع تطوير الهاتف Project Gem قبل اتخاذ الاسم الرسمي مستقلًا، حيث بدأت عملية اختباره حديثًا فقط.

ويتميز الهاتف المنتظر من Essential بتصميم مع أبعاد طويلة كبيرة مقارنة مع الهواتف الموجودة في السوق مع أربعة ألوان لامعة ومميزة، لكن يمكن القول أن واجهته وزواياه تتشابه إلى حدٍ بعيد مع شكل هاتف جالكسي فولد مع شاشته الخارجية عند طيه، أما في الخلف فهو يتمتع بكاميرا في منتصف الجهة العلوية مع مستشعر لبصة الأصبع أسفلها على ما يبدو.

وبسبب الطول الفارع للهاتف، قامت الشركة بتطوير واجهة مستخدم لعرض التطبيقات بطريقة ملائمة لكن لتطبيقات النظام الأساسية فقط كما يبدو.

يُشار أن Bloomberg تحدث في وقت سابق عن تطوير الشركة لهاتف جديد بشاشة صغيرة يعتمد على الذكاء الاصطناعي ومساعد جوجل.

ثم قامت الشركة بعدها بالإعلان عن توقف طرح المزيد من هواتف PH-1 في السوق بمجرد انتهاء الكمية للتركيز على تطوير جيل جديد من هواتفها، لتأتي لنا بالخبر اليقين الآن بالكشف عن التفاصيل الأولية للهاتف.

المصدر:

We've been working on a new device to reframe your perspective on mobile. It's now in early testing with our team outside the lab. Look forward to sharing more in the near future! #ProjectGEM pic.twitter.com/BnVy7yM2Kj