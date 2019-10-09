دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة شور العالمية للتقنية تستعرض أحدث التقنيات في جايتكس 2019 وتطلق "فندقة"

أعلنت شركة شور العالمية للتقنية إطلاقها “فندقة” خلال استعراض أحدث التقنيات التي طورتها في معرض أسبوع جايتكس 2019 التقني.

شاركت شور العالمية للتقنية في أسبوع جايتكس 2019 لتقوم باستعراض أحدث التقنيات والحلول الابتكارية في البنية التحتية، الحكومات الذكية، والتحول الرقمي.

واستغلت الشركة هذا المعرض لتقديم ما توصلت إليه، حيث يُعد أهم بوابة لعرض الابتكارات التكنلوجية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع جنوب آسيا.

وقال الأستاذ باسم بن عبد الله السلوم، الرئيس التنفيذي للشركة: “مشاركة “شور العالمية للتقنية” تأتي من خلال الدور الذي تقوم به في قيادة التحول الرقمي عن طريق حلول الأعمال والحلول الرقمية الفعالة، ومنذ انطلاقة الشركة في سنة 2004م حرصت على تقديم أفضل الحلول الرقمية لمختلف الجهات الحكومية والخاصة كجزء من مساهمتها لخدمة التحول الرقمي في المملكة.”

وتعتبر هذه المشاركة هي السادسة للشركة في معرض جايتكس الدولي، وستقوم الشركة من خلال تواجدها بإتاحة الفرصة للزوار للاطلاع على أحدث الأنظمة في مجال حلول الدفع المالية من خلال وحدة الأعمال الجديدة شور للمدفوعات “SurePay”، والتعرف على مجموعة متنوعة من حلول أنظمة الدفع التي تناسب مختلف الاحتياجات مثل الأنظمة الثابتة والمحمولة وأنظمة الخدمة الذاتية. بالإضافة إلى مجموعة من الحلول البرمجية لإدارة أجهزة الدفع، وتقارير التسوية الآلية، والتكامل بين أجهزة الدفع والتطبيقات.

Advertisements

وتكلل التواجد في المعرض، الكشف عن أول منتجات الشركة وهو تطبيق “فندقة” Fandaqah.com الموجه لخدمة الفنادق والشقق المفروشة والشاليهات، ويتميز النظام المبني كليًا على تقنية SaaS السحابية بتقديم تجربة استثنائية للمستخدم النهائي وتوفير ربط مع أنظمة الدفع والزكاة ونظام شموس والربط المباشر مع هيئة السياحة والتراث الوطني.

كانت شور العالمية للتقنية قد استحوذت مؤخرًا على شركة ماكسيس​، المتخصصة بتطوير تطبيقات الويب والهواتف الذكية، بهدف تقديم تجربة استخدام أكثر حداثة لعملائها على مختلف منصات التشغيل.

يُشار أن شور العالمية للتقنية أحد الشركات السعودية الوطنية التي بنت خلال 15 سنة الماضية سمعة طيبة في السوق المحلية من خلال تطوير المنصات الالكترونية، تطبيقات الهاتف المحمول، أمن المعلومات، البنية التحتية، أنظمة المدفوعات، ونقاط البيع، فضلًا عن استثماراتها في مجال تطوير تطبيقات سحابية تعزز من كفاءة الأعمال.

يُمكن الاطلاع على هذا وأكثر على منصة عرض شور في صالة الشيخ سعيد المنصة رقم S-A1.

التدوينة شور العالمية للتقنية تستعرض أحدث التقنيات في جايتكس 2019 وتطلق “فندقة” ظهرت أولاً على عالم التقنية.