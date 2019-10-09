أردوغان يعلن بدء العملية العسكرية شمال سوريا

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم - صورة أرشيفية

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، بدء العملية العسكرية شمال شرقي سوريا، مستهدفا ما قال إنها «تنظيمات إرهابية»، على حد تعبيره.

وقال الرئيس التركي، الذي أطلق على العملية اسم «نبع السلام»، إن «الجيش أطلق العملية العسكرية ضد تنظيمي (بي كا كا) و(داعش) الإرهابيين»، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

وأوضح مسؤول أمني تركي أن العملية التركية في سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية. وأفاد مراسل «سكاي نيوز عربية» بأن الجيش التركي قصف عدة مواقع لأكراد سوريا شمالي البلاد، فيما سادت حالة من الذعر بين المدنيين.