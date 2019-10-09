أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، بدء العملية العسكرية شمال شرقي سوريا، مستهدفا ما قال إنها «تنظيمات إرهابية»، على حد تعبيره.
وقال الرئيس التركي، الذي أطلق على العملية اسم «نبع السلام»، إن «الجيش أطلق العملية العسكرية ضد تنظيمي (بي كا كا) و(داعش) الإرهابيين»، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.
وأوضح مسؤول أمني تركي أن العملية التركية في سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية. وأفاد مراسل «سكاي نيوز عربية» بأن الجيش التركي قصف عدة مواقع لأكراد سوريا شمالي البلاد، فيما سادت حالة من الذعر بين المدنيين.
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان يعلن بدء العملية العسكرية شمال سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.