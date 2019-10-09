شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يطلب من النرويج المساعدة فى الإزالة من لائحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طلبت وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله ، من المبعوث النرويجي إلى السودان وجنوب السودان، أندري استيانسن ، ممارسة دور نحو إزالة اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب ، ورفع العقوبات الأمريكية، وإعفاء ديون السودان.

وعبرت عبدالله، خلال لقائها اليوم الأربعاء المبعوث النرويجي ، عن شكرها للنرويج على اهتمامها بالتغيير الديمقراطي بالسودان، ودعم عملية التفاوض بين الأطراف السودانية، ودعم الحكومة الانتقالية، مشيدة بدعم النرويج في مختلف المجالات.

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واستعرضت وزيرة خارجية السودان ، خطط وأولويات الحكومة في الفترة الانتقالية، موضحة أن أهم أولويات الحكومة هى تحقيق السلام، والتوصل إلى تسوية سياسية وأن تنضم كل الحركات المسلحة إلى عملية السلام وإجراء انتخابات نزيهة.

من جانبه، هنأ المبعوث النرويجي وزيرة خارجية السودان، بمناسبة توليها منصبها، وعبر عن دعم النرويج للتغيير السياسي في السودان.