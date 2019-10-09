شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية الإماراتى يلتقى وزيرة الدفاع المالديفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الإماراتى، اليوم، وزيرة الدفاع فى جزر المالديف ماريا دى دى. ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، تم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية والشرطية وسبل تدعيم التعاون القائم بين البلدين.

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