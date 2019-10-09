شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل وزارى فى المغرب واستمرار وزيرى المالية والخارجية فى منصبيهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن المغرب أجرى تعديلا وزاريا اليوم الأربعاء لتشمل الحكومة 23 وزيرا، وهو عدد أقل من التشكيل السابق، لكن وزيري المالية والخارجية احتفظا بمنصبيهما.

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وأضافت الوكالة أن العاهل المغربي الملك محمد السادس صدق على تعيين الوزراء الجدد الذين رشحهم رئيس الوزراء سعد الدين العثماني.

وكان العاهل المغربي كلف رئيس الوزراء هذا الصيف بإجراء تعديل وزاري.