شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن الحداد العام 3 أيام على أرواح ضحايا الاحتجاجات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات العراقية، الحداد العام 3 أيام على أرواح ضحايا الاحتجاجات التى شهدتها البلاد مؤخرا، حسبما أوردت قناة العربية فى خبر عاجل قبل قليل، دون التطرق لتفاصيل أخرى.

وكانت العراق شهدت مظاهرات حاشدة خلال الأيام الماضية، سقط خلالها العشرات بين قتيل وجريح.