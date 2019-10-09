شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن الحداد العام 3 أيام على أرواح ضحايا الاحتجاجات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات العراقية، الحداد العام 3 أيام على أرواح ضحايا الاحتجاجات التى شهدتها البلاد مؤخرا، حسبما أوردت قناة العربية فى خبر عاجل قبل قليل، دون التطرق لتفاصيل أخرى.
وكانت العراق شهدت مظاهرات حاشدة خلال الأيام الماضية، سقط خلالها العشرات بين قتيل وجريح.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يعلن الحداد العام 3 أيام على أرواح ضحايا الاحتجاجات الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.