شكرا لقرائتكم خبر عن قوات سوريا الديمقراطية توقف عملياتها ضد تنظيم داعش نتيجة العدوان التركى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، مساء، اليوم، الأربعاء، بأن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" قررت تعليق عملياتها ضد تنظيم "داعش" الإرهابى في ظل استمرار العدوان التركي على مناطق في شمال شرق سوريا.
ودعت "قسد"، في وقت سابق، اليوم، الولايات المتحدة والتحالف الدولي إلى إنشاء منطقة حظر طيران شمال شرق الأراضي السورية؛ لوقف الهجمات التركية، وذلك بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدء الهجوم على الأراضي السورية.
واتهمت قوات "قسد" التي يقودها الأكراد، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، واشنطن بعدم الوفاء بالتزاماتها، لتجنب التصعيد العسكري في شمال سوريا، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قواته من هناك.
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