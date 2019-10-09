شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم، الأربعاء، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، وآخرها تسهيل الشرطة الإسرائيلية لاقتحامات واسعة من المتطرفين للحرم القدسي الشريف خلال فترة الأعياد اليهودية، والتضييق على المصلين وإدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.

وعبّر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن رفض المملكة المطلق لهذه الممارسات العبثية والاستفزازات غير المسئولة والتي تتناقض مع التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية المحتلة بموجب القانون الدولي.

وطالب البيان السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لهذه الممارسات، واحترام حرمة المسجد الاقصى المبارك ومشاعر المسلمين، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الشريف، موضحا أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين.