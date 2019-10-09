أردوغان يترأس اجتماعا تنسيقيا حول عملية "نبع السلام"

أنقرة / آينور أكيز/ الخليج 365

ترأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اجتماعا أمنيا بحضور كبار المسؤوليين المعنيين، للاطلاع على تطورات عملية "نبع السلام" العسكرية في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا.

وأوضح مراسل الخليج 365، الأربعاء، أن الاجتماع جرى في المجمع الرئاسي بأنقرة بحضور رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، ووزير الدفاع خلوصي أكار ووزير الداخلية سليمان صويلو، ورئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان، رئيس الأركان التركي الفريق أول يشار غولر، وغيره من المعنيين.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.