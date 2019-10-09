العراق يعلن الحداد 3 أيام على ضحايا الاحتجاجات

بغداد (العراق) / أمير السعدي / الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، الأربعاء، الحداد العام في البلاد على أرواح ضحايا الاحتجاجات الشعبية، لمدة 3 أيام اعتبارا من الخميس.

وذكر التلفزيون الرسمي العراقي، أن عبد المهدي "يعلن الحداد العام في العراق لمدة ثلاثة أيام، بدءا من يوم غد الخميس إلى السبت، على أرواح الشهداء من المتظاهرين والقوات الأمنية".

وأوقعت الاحتجاجات نحو 120 قتيلاً، بينهم عدد من أفراد الأمن، فضلا عن إصابة أكثر من 6 آلاف آخرين.

وأقرت الحكومة العراقية باستخدام قواتها العنف المفرط ضد المحتجين، وتعهدت بمحاسبة المسؤولين عن العنف.

واستمرت احتجاجات العراق أسبوعاً، بدأت مطلع الشهر الجاري من العاصمة بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.

ولاحقا، رفع المتظاهرون سقف مطالبهم، ودعوا لإقالة الحكومة التي يقودها عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات.

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وأصدرت الحكومة حزمة قرارات إصلاحية في مسعى لتهدئة المحتجين وتلبية مطالبهم، بينها منح رواتب للعاطلين عن العمل والأسر الفقيرة، وتوفير فرص عمل إضافية ومحاربة الفساد وغيرها.

ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فسادا على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.

وقوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة العراقية التي لا يزال سكانها يشكون من نقص الخدمات العامة، من قبيل خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط.

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