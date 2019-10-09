مشاهد لحديث أردوغان مع أكار لحظة إطلاق "نبع السلام"

أنقرة/ يلدز نيفين كوندوغمش/ الخليج 365

نشر مكتب الاتصالات في الرئاسة التركية، مشاهد مصورة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أثناء المحادثة الهاتفية التي أجراها مع وزير الدفاع خلوصي أكار، والتي أعطى فيها أوامر بدء عملية "نبع السلام" العسكرية شمالي سوريا.

وخلال المحادثة الهاتفية، أعرب أردوغان عن ثقته الكبيرة بأن القوات المسلحة التركية، ستحقق نجاحًا كبيرًا ضد المنظمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيمي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش" الإرهابيين في شمال سوريا، جنبًا إلى جنب مع الجيش الوطني السوري.

وأضاف أردوغان خلال المحادثة الهاتفية التي نشر مكتب الاتصالات في الرئاسة التركية مشاهدًا مصورة عن مضمونها: نحن فخورون بهم. هدفنا واضح. سوف ندمر ممر الإرهاب، ونقيم بدلًا عنه ممرًا للسلام.

وخلال المحادثة الهاتفية، تقدم أردوغان بالشكر لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار، وقادة القوات وجميع أفراد الجيش، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جميع أبناء الأمة التركية، متمنيًا من الله التوفيق للجيش التركي في دك معاقل الإرهاب.

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وتابع أردوغان: أتمنى التوفيق لجنودنا الأبطال، وأقوم بتقبيل جباههم العالية فردًا فردًا. وأنا واثق من أن القوات المسلحة التركية، ستحقق نجاحًا كبيرًا ضد المنظمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيمي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش" الإرهابيين في شمال سوريا، جنبًا إلى جنب مع الجيش الوطني السوري.

وأشار بأن الجيش التركي سيقوم بسحق الممر الإرهابي وإقامة ممر للسلام بدلًا منه، وأن تركيا تهدف من خلال هذه العملية العسكرية لإنشاء منطقة آمنة، وأن هذه الخطوة مهمة على صعيد مصلحة الشعب السوري وعودة اللاجئين السوريين في تركيا إلى ديارهم وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

من جهته، شدد الوزير أكار على المعنويات والروح القتالية العالية التي يتمتع بها أفراد وضباط القوات المسلحة التركية، وعلى أن الجيش التركي سوف يلتزم بالتعليمات الصادرة من قبل الرئيس التركي والمتعلقة بعدم التسبب بأضرار للأبرياء، والبيئة والمباني التاريخية والسياحية والدينية.

كما نقل أكار احترامه وامتنانه للرئيس أردوغان، مشددًا على أن الجيش التركي سوف يقوم بواجبه والمهمات الموكلة له بالشكل الأمثل.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.