سقوط قذائف أطلقها إرهابيو "ي ب ك" على "ماردين" التركية

ماردين/ الخليج 365

سقطت 6 قذائف على بعض النقاط في مركز قضاء "نصيبين" التابع لولاية "ماردين" جنوبي تركيا، أطلقها إرهابيو تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" من مدينة "القامشلي" شمال شرقي سوريا.



وقال مراسل الخليج 365 إن الإرهابيين أطلقوا قذائف من "القامشلي" عقب بدء عملية "نبع السلام" من قبل الجيش التركي والجيش الوطني السوري.

وأوضح أن القذائف أصابت 6 نقاط في مركز "نصيبين"، بينها منزل، دون سقوط قتلى أو جرحى.

وقامت السلطات التركية بإجلاء المواطنين من المنزل المستهدف، واتخذت قوات الشرطة تدابير واسعة في المنطقة.

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ودعت السلطات في القضاء المواطنين إلى دخول منازلهم وتوخي الحذر.

وردّت القوات التركية بشكل مباشر على القصف، وسط استمرار التعزيزات العسكرية بالمنطقة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.



وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.