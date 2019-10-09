مصدر بحملة "القروي": القضاء قرر الإفراج عن المرشح الرئاسي

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365أعلن مصدر بالحملة الانتخابية لـ"نبيل القروي"، الأربعاء، أن القضاء قرر الإفراج عن المرشح الرئاسي التونسي الموقوف على خلفية قضايا فساد، منذ من شهر ونصف.

وفي تصريح للأناضول، قال مصدر بالحملة الانتخابية للقروي، مرشح حزب "قلب تونس" الليبرالي، إن "محكمة التعقيب بالعاصمَة تونس قررت اليوم الأربعاء، الإفراج عن القروي"، دون تفاصيل إضافية.

وحتى الساعة (16.22 تغ)، لم يصدر أي تعقيب رسمي حول قرار الإفراج الذي تحدث عنه المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لأسباب شخصية.

وجرى إيقاف القروي، في 23 أغسطس/آب الماضي، على خلفية شكوى ضده تقدمت بها منظمة "أنا يقظ" المحلية (غير حكومية) تتهمه فيها بـ"الفساد"، وهو ما ينفيه على لسان محاميه.

والقروي متأهل للجولة الثانية للانتخابات الرئاسية المقررة، الأحد، بحصوله على المركز الثاني بالدور الأول خلف المرشح الرئاسي المستقل قيس سعيد.وقبل أسبوع، كشف موقع "lobbying al-monitor"المختص في كشف أنشطة جماعات الضغط بالولايات المتحدة أن القروي، أمضى عقدا بقيمة مليون دولار مع شركة علاقات عامة يديرها ضابط استخبارات إسرائيلي سابق، بهدف الحصول على دعم واشنطن وموسكو والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

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وقال الموقع إن "القروي" أبرم في 13 أغسطس/آب الماضي عقدا مع شركة "دينكنز أند مادسون (Dickens and Madson)"، ومقرها كندا، التي يديرها ضابط الاستخبارات الإسرائيلي السابق وتاجر السلاح آري بن ميناشي.

وردا على ذلك، نفى حزب "قلب تونس" بزعامة القروي صحة ما نشره الموقع الأمريكي، معتبرا في بيان أنها جزء من محاولات استهداف الحزب في السباق الرئاسي والتشريعي.

فيما طلبت النيابة العامة بالبلاد من الشرطة التحري بشأن صحة هذه الأنباء.

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