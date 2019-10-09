باهتشلي: "نبع السلام" جاءت لتطهير المنطقة من التنظيمات الإرهابية

أنقرة/ باريش كوندوغان/ الخليج 365

وصف زعيم الحزب القومي التركي دولت باهتشلي، عملية نبع السلام العسكرية التركية في شرق الفرات شمالي سوريا، بـ "الغزوة المباركة" التي تهدف لتطهير المنطقة من التنظيمات الإرهابية المهددة لتركيا.

وأضاف باهتشلي في بيان مكتوب بخصوص عملية "نبع السلام" العسكرية، أن العملية التي انطلقت تمام الساعة 16:00 (13:00 تغ) من مساء اليوم، تهدف لقض مضجع المنظمات الإرهابية والانفصالية في المنطقة.

وأشار البيان أن العملية بدأت بإرادة صلبة وإيمان متجذر للدفاع عن الحقوق المشروعة والتاريخية والعادلة للأمة التركية، وأن الجيش التركي بدأ اليوم خطوته الأولى في هذه العملية شمالي سوريا.

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ولفت باهتشلي أن العملية العسكرية تهدف للقضاء على الممر الإرهابي الذي أريد تأسيسه على طول الحدود الجنوبية لتركيا، وتدمير أوكار الإرهاب في المنطقة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إطلاق جيش بلاده عملية "نبع السلام" في شمالي سوريا لتطهيرها من تنظيمي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش" الإرهابيين، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

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