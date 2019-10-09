الطيران التركي يستهدف مواقع "ي ب ك" الإرهابي بسوريا على عمق 30 كلم

أورفا/ محمد مستو / الخليج 365
استهدف سلاح الجو التركي، نقاط تمركز منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية حتى عمق 30 كيلو متر من الحدود السورية التركية بمنطقة شرق نهر الفرات.
واستهدفت الضربات الجوية عدة مواقع للمنظمة في محيط بلدات ومناطق عين عيسى، ورأس العين، وريف القامشلي، والمالكية شمالي وشمال شرقي سوريا.
من جانبهم، يقوم عناصر المنظمة بحرق العجلات في المناطق التي يستهدفها الطيران التركي للتأثير على رؤية الطائرات.
في السياق ذاته، استهدفت المدفعية التركية مواقع التنظيم الإرهابي في مدينة تل أبيض بريف محافظة الرقة ومحيطها.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إطلاق جيش بلاده عملية "نبع السلام" في شمالي سوريا لتطهيرها من تنظيمي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش" الإرهابيين، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
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