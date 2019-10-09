قاعدة "إنجرليك" التركية تشهد تحركات مكثفة للطائرات العسكرية

أضنة / إبراهيم أريكان /الخليج 365

تشهد قاعدة "إنجرليك" الجوية العسكرية بولاية أضنة جنوبي تركيا، تحركات مكثفة للطائرات المقاتلة التركية.

وأوضح مراسل الخليج 365، أن قيادة "إمداد الوقود العاشرة" بقاعدة "إنجرليك" الجوية تشهد تحركات مكثفة للطائرات المقاتلة مع بدء عملية نبع السلام العسكرية في شمال سوريا.

وأضاف أن بعض الطائرات المقاتلة تهبط في القاعدة الجوية، بينما توجد طائرات أخرى تستعد للإقلاع على المدرج.

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كما أن طائرات الشحن العسكرية وطائرات نقل المركبات العسكرية تشهد حركة وصول ومغادرة للقاعدة الجوية.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إطلاق جيش بلاده عملية "نبع السلام" في شمال سوريا لتطهيرها من تنظيمي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش" الإرهابيين ، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

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