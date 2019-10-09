قليجدار أوغلو: نصلي لجنودنا الأبطال في عملية "نبع السلام"

أنقرة/باريش كوندوغان/الخليج 365
قال زعيم حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض كمال قليجدار أوغلو: "صلواتنا مع جنودنا الأبطال كي يكملوا عملية نبع السلام بنجاح في أقرب وقت ممكن دون وقوع أي خسائر في صفوفهم".
جاء ذلك في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، الأربعاء، بمناسبة انطلاق عملية "نبع السلام" في شرق الفرات بسوريا.
وأضاف: "ندعو الله أن يحمي أبناءنا وأن ينصرهم" في العملية المذكورة.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إطلاق جيش بلاده عملية "نبع السلام" في شمالي سوريا لتطهيرها من تنظيمي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش" الإرهابيين، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
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