الدفاع التركية: انطلاق "نبع السلام" لضمان أمن الحدود

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء، انطلاق عملية "نبع السلام" العسكرية في شرق الفرات بسوريا، بهدف ضمان أمن الحدود ومنع إنشاء ممر إرهابي على الحدود الجنوبية للبلاد.

وأكّدت الوزارة، في بيان، أن العملية التي انطلقت الساعة (13:00ت.غ)، تهدف أيضًا إلى تحييد الإرهابيين والمنظمات الإرهابية التي تشكل تهديدًا على الأمن القومي التركي، وفي مقدمتها "داعش" و"بي كا كا/ جا جي كا/ ب ي د - ي ب ك".

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كما تهدف العملية إلى توفير الشروط المناسبة من أجل عودة السوريين المهجرين إلى منازلهم وأراضيهم، وفق البيان.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إطلاق جيش بلاده عملية "نبع السلام" في شمال سوريا لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

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