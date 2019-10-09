"بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي يستهدف "جيلان بينار" التركي بقذيفتي هاون

أورفة/ مراسلون/ الخليج 365

سقطت قذيفتا هاون جرى إطلاقهما من المناطق التي تحتلها التنظيمات الإرهابية في الطرف السوري، الأربعاء، على مركز قضاء "جيلان بينار" جنوبي تركيا.

ووفق مراسل الخليج 365، فإن مسلحي تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي، أطلقوا قذيفتي هاون من المناطق التي يحتلونها شمالي سوريا، مستهدفين مركز قضاء جيلان بينار بولاية شانلي أورفة، المقابل لبلدة رأس العين السورية.

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وسقطت القذيفتان في مركز القضاء، دون أن تتسببا في خسائر بالأرواح.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان إطلاق جيش بلاده عملية "نبع السلام" في شمال سوريا لتطهيرها من تنظيمي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش" الإرهابيين، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.



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