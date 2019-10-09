"نبع السلام".. أصوات المدافع تدوي على الحدود التركية-السورية

شانلي أورفة/ الخليج 365

بدأت أصوات المدافع تدوي من قضاء "جيلان بينار" التابع لولاية "شانلي أورفة" جنوبي تركيا، عقب إطلاق الجيش التركي عملية "نبع السلام" بالتعاون مه الجيش الوطني السوري، ضد منظمتي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابيتين، شمالي سوريا.

وأشار مراسل الخليج 365 إلى تصاعد أعمدة الدخان من بعض المناطق في منطقة "رأس العين" السورية الواقعة قبالة "جيلان بينار"، عقب إطلاق العملية العسكرية، عصر الأربعاء.

كما شوهدت مقاتلات حربية في أجواء الحدود التركية - السورية.

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ودعت بلدية "جيلان بينار" المواطنين إلى دخول منازلهم وتوخي الحذر.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إطلاق جيش بلاده عملية "نبع السلام" في شمال سوريا لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

كما تهدف العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشاءه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.