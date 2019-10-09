أنقرة- الجزائر/ الخليج 365
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده تعتقد أنه لن يكون هناك حل عسكري في ليبيا، مؤكداً على الأهمية الكبيرة لمساهمة الجزائر الدولة الجارة على وجه الخصوص في الحل السياسي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم، عقده الأربعاء، في الجزائر العاصمة، حيث يجري زيارة رسمية.
وأعرب تشاووش أوغلو عن سعادته لزيارة الجزائر، وشكره للدعوة التي وجهت إليه لزيارتها. مشيرا إلى أنه أجرى مباحثات مثمرة مع رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي، ونظيره صبري بوقادوم.
كما أعرب عن تقديره للخطوات التي اتخذتها الجزائر خلال المرحلة التي تمر بها.
وأوضح "نعتقد أن الإصلاحات والخطوات الاقتصادية التي اتخذت ستحقق فوائد كبيرة لكلا البلدين، وأن حجم التجارة الثنائية بيننا تجاوز 4.5 مليار دولار".
وأردف "أصبحت تركيا البلد الأكثر استثماراً في الجزائر في الوقت الراهن، حيث تجاوزت استثمارات شركاتنا بالجزائر 3.5 مليار دولار، نشكر شعب وحكومة الجزائر لثقتهم ودعمهم لشركاتنا".
وبيّن أن تركيا ستزيد من تنسيقها في جميع القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس.
ولفت إلى أن تركيا ترى مدى تأثير الأوضاع في ليبيا على الجزائر، لأنها تعيش نفس الظروف في إشارة إلى الأوضاع في سوريا، كما لا يمكن التفكير عن الأمن والاستقرار في مالي والجزائر بمعزل عن الجزائر".
وتابع "نعتقد أنه لن يأتي السلام إلى منطقة الشرق الأوسط دول حل مشكلة فلسطين.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر تشاووش أوغلو: لن يكون هناك حل عسكري في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.