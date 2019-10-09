طالب يتسلل من الطابور ويضرم النيران في فصله

صحيفة الخليج الالكترونية

تحقق الجهات الأمنية بمحافظة صبيا في واقعة غريبة لطالب أضرم النيران في فصله ” متعمداً ” قبيل صعود زملاءه من الطابور الصباحي .

وفي التفاصيل ، فقد تسلل الطالب للفصل أثناء الطابور وأضرم النيران فيه دون أسباب واضحة ، بينما تمكن قائد المدرسة والطاقم المدرسي من السيطرة على الحريق بواسطة أدوات السلامة ، كما استعان بفرق الدفاع المدني التي باشرت الحريق .

ونجا جميع الطلاب من الحادث ولم يصاب أحد –ولله الحمد – ، فيما تتولى الجهات الأمنية التحقيق في دوافع الطالب وتوجهاته وملابسات الحادث .