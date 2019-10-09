محكمة تفرج عن المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي

قال المحامي كمال بن مسعود لرويترز إن محكمة التعقيب أفرجت اليوم الأربعاء عن قطب الإعلام نبيل القروي والمرشح لانتخابات الرئاسة قبل أيام قليلة من جولة الإعادة.
وقال بن مسعود إن محكمة التعقيب قررت الإفراج عن القروي الذي اعتقل قبل خوض الدور الأول من الانتخابات للاشتباه في ضلوعه في غسل أموال.
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