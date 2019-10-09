لاستئناف العمرة... ثلاثة شروط تنتظر إيران تنفيذها من السعودية

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قال رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية علي رضا رشيديان، في تصريح أدلى به لوكالة "ارنا"، إنه على الحكومة السعودية إلغاء قوانينها الصارمة لسفر رعايا وسياحها إلى إيران، وهو واحد من ثلاثة شروط لاستئناف الحج والعمرة.
© AFP 2019 / AAMIR QURESHI
وأكمل "هذا الشرط يعد من بين ثلاثة شروط قدمتها الجمهورية الإسلامية الايرانية لاستئناف رحلات حج العمرة الى الديار المقدسة".
وتابع "السلطات السعودية قبلت شرطين من الشروط الثلاثة التي قدمتها إيران، وهي ضمان أمن الزائرين الإيرانيين وصون كرامتهم ضمن مذكرة تفاهم واستئناف النشاطات القنصلية في إطار ممثلية الحج بهدف تقديم المساعدات القنصلية للمعتمرين الإيرانيين، ونحن في انتظار قبولها الشرط الثالث".
ولفت رشيديان الى أن الشرط الثالث الذي قدمته لاستئناف رحلات زوارها لأداء مناسك العمرة يتم دراسته حاليا في وزارتي الخارجية والسياحة في السعودية.
ويرى رشيديان أن تبادل الزيارات بين رعايا إيران والسعودية، من شأنه أن يسهم في السلام والتعاطي بين شعبي وحكومتي البلدين.
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