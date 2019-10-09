الإفراج عن المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي

وبحسب "الشروق" التونسية قضت محكمة التعقيب قبل قليل بقبول مطلب الإفراج عن نبيل القروي ونقض قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس وإرجاع الملف لقاضي التحقيق.

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