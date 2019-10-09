قسد: لا يوجد أي توغل تركي وما يجري هو تبادل لإطلاق النار بالأسلحة الثقيلة على الحدود

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© AFP 2019 / DELIL SOULEIMAN
وأضاف جيلو "لا يوجد أي توغل تركي في مناطقنا حتى الآن، ولا يوجد انسحاب من جانبنا من أي منطقة، ولن يحدث ذلك، وستكون مقاومتنا قوية على جميع الجبهات"، لافتا "الهجوم التركي لا يزال بعيدا من داخل الأراضي التركية".
وأوضح مستشار القيادة العامة لـ"قسد" "الحالة على الأرض الآن هي تبادل لإطلاق النار بالأسلحة الثقيلة في المناطق الحدودية"، لافتا "الهجوم التركي بدأ بقصف جوي مكثف استهدف المدنيين في مناطق يسكنها المدنيون كرد وعرب على حد سواء، وهي رأس العين، والأبيض، وعين عيسى، والقامشلي".
وذكر مراسل "سبوتنيك"، أن غارات جوية تركية وقصف مدفعي عنيف، بدأ على مدينة رأس العين، في الحسكة، وسط حركة نزوح كبيرة للأهالي من المنطقة.
وأضاف "الطائرات الحربية التركية تدك عددا من مواقع "قسد" في محيط مدينة رأس العين والانفجارات يتردد صداها في أنحاء المنطقة".
وتابع "المدفعية التركية تستهدف منطقة صوامع الحبوب وشارع المحطة وشارع ملا درويش في مدينة رأس العين في هذه الأثناء".
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