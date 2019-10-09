الخارجية التركية: أنقرة أبلغت دمشق عن بدء العملية العسكرية في سوريا

وأضاف أوغلو: أطلقنا العملية العسكرية شرق الفرات بمفردنا ضد المنظمات الإرهابية.

ونقل الإعلام السوري، أن الجيش التركي يوقف القصف المدفعي والجوي على كامل الشريط الحدودي ويبدأ بإزالة عدد من الكتل الاسمنتية من الجدار الفاصل على الحدود.

وقال أردوغان في تغريدات على حسابه الرسمي بموقع تويتر: "أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عملية نبع السلام ضد وحدات حماية الشعب وتنظيم داعش (المحظور في روسيا) شمال سوريا".

هذا وكان قد شن الطيران التركي ضربات جوية على مدينة رأس العين بريف محافظة الحسكة الشمالي الغربي، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي السوري.

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وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، أن الخارجية التركية دعت سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لإخطارهم ببدء العملية في سوريا.

هذا وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد دعا خلال حديثه الهاتفي مع نظيره التركي، في وقت سابق اليوم الأربعاء، لتقييم الموقف بعناية حتى لا تتعرض الجهود الرامية إلى حل الأزمة السورية للضرر وأكد على ضرورة احترام والحفاظ على وحدة أراضي سوريا.

وأعلن النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للشؤون الخارجية فلاديمير جاباروف، أن روسيا لن تتورط في نزاع أنقرة ودمشق، القوات الروسية متواجدة في سوريا لغرض آخر.